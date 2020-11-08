Нападник чернігівської Десни Пилип Будківський розповів про своє бачення моменту зі скандальним м'ячем та оцінив гру команди з Минаєм.

"Я не знаю: був там офсайд чи ні. Гол зарахували. Нехай розбираються. Сьогодні була важка гра. Самі бачили поле. Щось не виходило у нас, десь виходило у Миная.

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Думаю, гра була до першого гола. Ми забили й на цьому гра закінчилася. Важлива перемога для нас, багато сил віддали на такому полі. Будемо готуватися до наступних ігор", – сказав Будківський в ефірі Футбол News.

Зауважимо, Пилип відзначився м'ячем з офсайду та приніс перемогу Десні у непростому матчі з Минаєм. Гол зарахував головний арбітр Роман Блавацький – це був його суддівський дебют в УПЛ.

Десна у матчі з нереалізованим пенальті завдяки офсайду переграла Минай – безвиграшна серія закарпатців сягнула 7 матчів