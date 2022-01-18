Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання Будківського на правах вільного агента.

Вакула офіційно став гравцем Полісся

Контракт з нападником розрахований на 1,5 роки. Останнім клубом Пилипа стала Десна, яку форвард покинув цієї зими – клуб через фінансові проблеми розпрощався ще з низкою ключових гравців.

Додамо, що Будківський провів за чернігівців загалом 52 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Пилип є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем