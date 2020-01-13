Будковский изъявил желание попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020

Нападающий Десны Филипп Будковский рассказал об амбициозных планах на вторую половину текущего сезона.

"Возникали ли мысли снова поиграть за рубежом? Почему же – возникали. Но в данный момент хочется реализовать свои возможности в забивании голов. Главное – демонстрировать высокую результативность, принося максимум пользы новой команде. Если в этом плане все будет хорошо – тогда и можно что-то думать по поводу зарубежья.

Будковский официально перешел в Десну

Думаю, что у каждого игрока есть такая мечта, ведь все стремятся попасть в национальную сборную. По своему опыту могу сказать: защищать честь своей страны – многое значит. Успешная игра сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020 позволила завоевать право играть в финальной части турнира. Разумеется, хочется туда попасть. Буду делать максимум для того, чтобы оказаться в числе кандидатов на поездку на Евро-2020", – поделился Будковский в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Будковский присоединился к Десне в зимнее трансферное окно. До зимнего перерыва в УПЛ Будковский защищал цвета Зари. В команде Виктора Скрипника нападающий не имел стабильной игровой практики – он сыграл 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 гол.

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