Будківський виявив бажання потрапити до заявки збірної України на Євро-2020

Нападник Десни Пилип Будківський розповів про амбітні плани на другу половину поточного сезону.

"Чи виникали думки знову пограти за кордоном? Чому ж – виникали. Але в даний момент хочеться реалізувати свої можливості у забиванні голів. Головне – демонструвати високу результативність, приносячи максимум користі новій команді. Якщо в цьому плані все буде добре – тоді і можна щось думати з приводу зарубіжжя.

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Думаю, що у кожного гравця є така мрія, адже всі прагнуть потрапити в національну збірну. З власного досвіду можу сказати: захищати честь своєї країни – багато що значить. Успішна гра збірної України у відбірковому циклі Євро-2020 дозволила завоювати право грати у фінальній частині турніру. Зрозуміло, хочеться туди потрапити. Буду робити максимум для того, щоб опинитися в числі кандидатів на поїздку на Євро-2020", – поділився Будківський у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Будківський приєднався до Десни у зимове трансферне вікно. До зимової перерви в УПЛ Будківський захищав кольори Зорі. У команді Віктора Скрипника нападник не мав стабільної ігрової практики – він зіграв 10 матчів у чемпіонаті України і забив 1 гол.

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