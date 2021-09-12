Норвегия, Элитсериен, 18-й тур

Будё-Глимт – Одд – 1:1

Голы: Сальтнес, 32 – Свендсен, 39

Шериф уверенно одолел Петрокуб и продлил серию побед перед поединком с Шахтером

Норвежский гранд повел в счете на 32-й минуте. Это Ветлесен подал с правого фланга, а мощный Ульрик Сальтнес переиграл кипера на втором этаже и головой направил мяч в сетку. Правда, долго поклонникам Будё-Глимт радоваться не пришлось. Перед перерывом Одд отыгрался: хозяева, казалось, отбились после подачи углового, но мяч отскочил к Сандеру Свендсену, который пушечным выстрелом из-за пределов штрафной оставил не у дел Хайкина. Больше забить команды так и не смогли.

Неожиданная потеря очков помешала команде с Будё вернуться на вершину первенства. Теперь в активе "желто-черных" 35 очков, а у Мольде на один пункт больше.

К слову, матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций Будё-Глимт – Заря состоится в четверг, 16 сентября.

Рух в родных стенах удержал результативную ничью с Зарей