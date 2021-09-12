Норвегія, Елітсеріен, 18-й тур

Буде-Глімт – Одд – 1:1

Голи: Сальтнес, 32 – Свендсен, 39

Шериф упевнено здолав Петрокуб і продовжив серію перемог перед двобоєм із Шахтарем

Норвезький гранд повів у рахунку на 32-й хвилині. Це Ветлесен подав із правого флангу, а потужний Ульрік Сальтнес переграв кіпера на другому поверсі й головою спрямував м'яч у сітку. Щоправда, довго шанувальникам Буде-Глімта радіти не довелося. Перед перервою Одд відігрався: господарі, здавалося, відбилися після подачі кутового, але м'яч відскочив до Сандера Свендсена, який гарматним пострілом з-за меж штрафного залишив поза справами Хайкіна. Більше забити команди так і не спромоглися.

Несподівана втрата очок завадила команді з Буде повернутися на вершину першості. Тепер у активі "жовто-чорних" 35 очок, а в Мольде на один пункт більше.

До слова, матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій Буде-Глімт – Зоря відбудеться у четвер, 16 вересня.

Рух у рідних стінах втримав результативну нічию із Зорею