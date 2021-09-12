Буде-Глімт не втримав перемогу над Оддом і втратив лідерство в чемпіонаті – дуель із Зорею вже за 4 дні
Чинний чемпіон Норвегії Буде-Глімт несподівано втратив очки в протистоянні з Оддом. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".
Норвегія, Елітсеріен, 18-й тур
Буде-Глімт – Одд – 1:1
Голи: Сальтнес, 32 – Свендсен, 39
Шериф упевнено здолав Петрокуб і продовжив серію перемог перед двобоєм із Шахтарем
Норвезький гранд повів у рахунку на 32-й хвилині. Це Ветлесен подав із правого флангу, а потужний Ульрік Сальтнес переграв кіпера на другому поверсі й головою спрямував м'яч у сітку. Щоправда, довго шанувальникам Буде-Глімта радіти не довелося. Перед перервою Одд відігрався: господарі, здавалося, відбилися після подачі кутового, але м'яч відскочив до Сандера Свендсена, який гарматним пострілом з-за меж штрафного залишив поза справами Хайкіна. Більше забити команди так і не спромоглися.
Несподівана втрата очок завадила команді з Буде повернутися на вершину першості. Тепер у активі "жовто-чорних" 35 очок, а в Мольде на один пункт більше.
До слова, матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій Буде-Глімт – Зоря відбудеться у четвер, 16 вересня.