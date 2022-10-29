Чемпионат Германии 2022/23, 12-й тур

РБ Лейпциг – Байер – 2:0

Голы: Нкунку, 32, Вернер, 83

Бавария – Майнц – 6:2

Голы: Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58 Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 – Видмер, 45+3, Ингвартсен, 82

Нереализованные пенальти: Мане, 43 – Буркгардт, 45+3

Вольфсбург – Бохум – 4:0

Голы: Ф. Нмеча, 27, 58, Баку, 35, Винд, 80

Штутгарт – Аугсбург – 2:1

Голы: Гирасси, 15, Антон, 90+1 – Нидерлехнер, 4

Айнтрахт – Боруссия Д – начало в 19:30

РБ Лейпциг перед матчем с Шахтером должен был провести тяжелый экзамен на профпригодность – в гости к "быкам" приехал Байер. Правда, леверкузенцы подошли к встрече в статусе 15-й команды чемпионата, но все равно можно было ожидать интересного противостояния. К сожалению, его по факту не случилось, ведь подопечные Марко Розе ничего не позволили у собственных ворот.

"Фармацевты" провели всего 4 удара на 0,11 xG. РБ Лейпциг также не демонстрировал чего-то невероятного, держа мяч 46% игрового времени и нанеся 10 выстрелов – впрочем, этого хватило для уверенной победы. На 32-й минуте Нкунку вывел хозяев вперед, замкнув подачу со стандарта, а в конце поединка Вернер ворвался в штрафную и переиграл Градецки – 2:0! "Быки" выходят на пятую позицию и отправляют Байер в зону переходных матчей.

В параллельном поединке Майнц гостил на Альянц Арене. "Карнавальщикам" удалось то, что не удалось Барселоне – они забили два гола в Мюнхене, да еще и пенальти заработали (но не реализовали). Кроме того, Майнц смог избежать поражения со счетом 8:2, пропустив всего 6 голов.

Однозначным героем встречи стал Мане, который ассистировал Гнабри при первом взятии ворот, забил сам после нереализованного пенальти и отдал голевую передачу на Горецку. Кроме того, стоит отметить Матиса Теля – 17-летний нападающий забил свой второй гол за Баварию всего через три минуты после появления на поле. Таким образом, он помог мюнхенцам вернуться на вершину турнирной таблицы Бундеслиги.

Вольфсбург устроил разгром Бохуму, за который выступает одиозный Ваня Ордец. Три гола были забиты еще до перерыва – унижение было настолько мощным, что тренер гостей не выпустил бывшего центрбека Шахтера на второй тайм. После перерыва Феликс Нмеча забил еще один гол (в дополнение к взятию ворот на старте встречи), установив окончательный счет – 4:0.

Штутгарт в родных стенах смог дожать Аугсбург. Хозяева провели более 30 ударов по воротам, наиграв на 3,5 ожидаемых голов, однако к завершению основного времени на табло горели 1:1 – причем оба гола были забиты еще в первой трети первого тайма. Аж в компенсированное время Вальдемару Антону удалось прошить отважного Гикевича – 2:1. Штутгарт празднует победу и покидает зону вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ