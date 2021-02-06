"Динамо накануне сыграло вничью 2:2 с болгарским ЦСКА. Теперь встретится с северномакедонской Шкендией. Соперник киевлян – команда хорошего уровня. Против "бело-синих" эта балканская команда сыграет на максимуме своих возможностей, чтобы показать себя. Будет выставка – игроки Шкендии будут в этом спарринге "продаваться". Естественно, футболисты Шкендии хотят перейти в Динамо.

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Шкендия – трехкратный чемпион Македонии. Дважды они были вторыми и один раз третьими. Два Кубка завоевали и один Суперкубок. В прошлом сезоне Шкендия стала третьей, а в этом сезоне лидирует в чемпионате. Да, уровень чемпионата Северной Македонии ниже, чем уровень чемпионата Украины. Это связано с финансами. Сами клубы инициируют любого талантливого парня продать. Это пополнение бюджета, а клубам надо за счет чего-то выживать.

В этом конкретном спарринге, думаю, Динамо выиграет. Мне кажется, никаких проблем у подопечных Мирчи Луческу не будет. Да, Шкендия играть умеет, они лидеры внутреннего чемпионата. Вся постюгославская школа – быстрая, техничная, обучена. Они хорошо работают с мячом. Македонцы очень характерны. Я работал с ребятами из этой страны. Они дисциплинированы тактически, не убирают ноги. Сражаются от свистка до свистка. Играть они умеют, поэтому захотят себя проявить", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединок со Шкендией состоится уже сегодня, 6 февраля. Начало встречи в 16:00.

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