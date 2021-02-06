"Динамо напередодні зіграло унічию 2:2 з болгарським ЦСКА. Тепер зустрінеться з північномакедонською Шкендією. Суперник киян – команда хорошого рівня. Проти "біло-синіх" ця балканська команда зіграє, витиснувши максимум своїх можливостей, щоб показати себе. Буде виставка – гравці Шкендії будуть у цьому спарингу "продаватися". Природно, футболісти Шкендії хочуть перейти в Динамо.

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Шкендія – триразовий чемпіон Македонії. Двічі вони були другими і один раз третіми. Два Кубка завоювали і один Суперкубок. У минулому сезоні Шкендія стала третьою, а в цьому сезоні лідирує в чемпіонаті. Так, рівень чемпіонату Північної Македонії нижчий, аніж рівень чемпіонату України. Це пов'язано з фінансами. Самі клуби ініціюють будь-якого талановитого хлопця продати. Це поповнення бюджету, а клубам треба за рахунок чогось виживати.

У цьому конкретному спарингу, думаю, Динамо виграє. Мені здається, жодних проблем у підопічних Мірчі Луческу не буде. Так, Шкендія грати вміє, вони лідери внутрішнього чемпіонату. Вся постюгославська школа – швидка, технічна, навчена. Вони добре працюють з м'ячем. Македонці дуже характерні. Я працював з хлопцями з цієї країни. Вони дисципліновані тактично, не прибирають ноги. Битимуться від свистка до свистка. Грати вони вміють, тому захочуть себе проявити", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок зі Шкендією відбудеться вже сьогодні, 6 лютого. Початок зустрічі о 16:00.

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