"Был дедлайн, который был оговорен сторонами, и официальными лицами, и клубами. Дедлайн был в 14:30. Если до этого времени не будет отбоя воздушной тревоги, то будет принято решение о прекращении поединка и переносе его. Прозвучал отбой в 14:36. Соответственно, на 6 минут позже. Мы не смогли сойтись на том, чтобы матч таки доиграть. Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион Миная.

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Что дальше? Далее решение будет принимать УПЛ. Самый оптимальный вариант – это перенос поединка на весеннюю часть чемпионата. Был вариант доиграть поединок завтра. Завтра и погодные условия будут проще. Однако по календарю у Динамо матчи 7 и 11 декабря. Минай предлагал сместить эти поединки вперед на один день, но тогда будут против те клубы, с которыми играет Динамо, в частности, Металлист 1925.

Основное, из-за чего мы не доиграли сегодня – это наш враг. Враг, который продолжает нам портить жизнь, уничтожать нашу страну, наш футбол. Должны с ним бороться. А мы обязательно доиграем с Динамо и выясним победителя однозначно на футбольном поле", – цитирует Небесника Telegram-канал УПЛ ТБ.

Напомним, что матч Минай – Динамо был прерван из-за воздушной тревоги на территории всей Украины. Игру не смогли продолжить после завершения тревоги, поскольку на стадионе отсутствовало искусственное освещение.

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