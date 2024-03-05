"Это самая серьезная травма колена, которая может быть в футболе. Здесь в первую очередь надо говорить даже не о возвращении к игре – будет хорошо, если он сможет ходить. Если же все сложится идеально, то за 9-12 месяцев он будет иметь шанс вернуться на поле.

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Такие травмы нужно тщательно изучать и статистически оценивать. Нужно посмотреть, как выглядят связки и нет ли дальнейших осложнений. Когда колено так вывихается, кость смещается. Это сразу означает разрыв связок. Затем мы не можем исключить повреждение сосудов. Когда кость выходит наружу, она может разорвать подколенную артерию", – приводит слова Гастальди AS.

Напомним, 27-летний Диакаби сломался в результате несчастного случая. Хавбек Реала Орельен Чуамени нечаянно упал на ногу земляку, которая выкрутилась под неестественным углом.

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