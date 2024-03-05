"Буде добре, якщо зможе ходити": лікар озвучив невтішні наслідки страшного перелому партнера Яремчука
Доктор Енріке Гастальді, топ-фахівець Іспанії у сфері травматології, оцінив важкість пошкодження, яке захисник Валенсії Муктар Діакабі отримав у матчі з Реалом.
"Це найсерйозніша травма коліна, яка може бути у футболі. Тут в першу чергу треба говорити навіть не про повернення до гри – буде добре, якщо він зможе ходити. Якщо ж все складеться ідеально, то за 9-12 місяців він матиме шанс повернутися на поле.
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Такі травми потрібно ретельно вивчати та статистично оцінювати. Потрібно подивитися, як виглядають зв'язки і чи немає подальших ускладнень. Коли коліно так вивихається, кістка зміщується. Це відразу означає розрив зв'язок. Потім ми не можемо виключити пошкодження судин. Коли кістка виходить назовні, вона може розірвати підколінну артерію", – наводить слова Гастальді AS.
Нагадаємо, 27-річний Діакабі зламався внаслідок нещасного випадку. Хавбек Реала Орельєн Чуамені ненавмисно впав на ногу земляку, яка викрутилась під неприроднім кутом.
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