"Це найсерйозніша травма коліна, яка може бути у футболі. Тут в першу чергу треба говорити навіть не про повернення до гри – буде добре, якщо він зможе ходити. Якщо ж все складеться ідеально, то за 9-12 місяців він матиме шанс повернутися на поле.

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Такі травми потрібно ретельно вивчати та статистично оцінювати. Потрібно подивитися, як виглядають зв'язки і чи немає подальших ускладнень. Коли коліно так вивихається, кістка зміщується. Це відразу означає розрив зв'язок. Потім ми не можемо виключити пошкодження судин. Коли кістка виходить назовні, вона може розірвати підколінну артерію", – наводить слова Гастальді AS.

Нагадаємо, 27-річний Діакабі зламався внаслідок нещасного випадку. Хавбек Реала Орельєн Чуамені ненавмисно впав на ногу земляку, яка викрутилась під неприроднім кутом.

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