"Після матчу Ліги чемпіонів складно грати проти настільки сильної команди. Я знаю, наскільки важко перемогти тут, але ми добре почали гру. Іноді таке трапляється, але в матчі з Ньюкаслом ми теж зробили це, а потім програвали. Сьогодні ми забили другий гол, а їхнє вилучення дозволило контролювати ситуацію. У Вулверхемптона був хороший період за рахунку 2:0. Тоді ми були в небезпечній ситуації.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Атакувальним гравцям подобається забивати, адже це додає їм впевненості. Гріліш агресивно діяв в індивідуальних єдиноборствах у попередніх матчах, але сьогодні він забив. Це єдина відмінність від його попередніх ігор.

У Манчестер Сіті під час паузи на матчі збірних залишиться один польовий гравець і два воротарі. Буде зовсім порожньо, тож ми будемо сидіти вдома або поїдемо у відпустку", – цитує Гвардіолу ВВС.

Ман Сіті розгромив Вулверхемптон – гнів Холанда, божевільне вилучення кривдника України, Зінченко втрачає лідерство