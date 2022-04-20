Матч Лиги 1 между Гиллингемом и Флитвудом превратился в бойцовский поединок.

Игрового зрелища было мало (ничья 0:0), но адепты "настоящего мужского футбола" должны были быть удовлетворены.

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Особенно постарались Чарли Келман и Падди Лейн – нападающий Гиллингема и хавбек Флитвуда соответственно. На 78-й минуте оба пошли в подкат прямой ногой и чуть не покалечили друг друга. Келман покатился в стиле Неймара, но почти сразу встал на ноги. Лейн очень долго лежал на газоне, держась за ногу. Вердикт рефери – прямая красная для обоих грубиянов.

Добавим, что Гиллингем и Флитвуд являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание, поэтому не стоит удивляться боевому настроению представителей третьего дивизиона Англии.

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