Матч Ліги 1 між Гіллінгемом і Флітвудом перетворився на бійцівський поєдинок.

Ігрового видовища було мало (нічия 0:0), але адепти "справжнього чоловічого футболу" мали бути задоволені.

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Особливо постаралися Чарлі Келман і Падді Лейн – нападник Гіллінгема і хавбек Флітвуда відповідно. На 78-й хвилині обидва пішли в підкат прямою ногою і ледь не покалічили одне-одного. Келман покотився у стилі Неймара, але майже відразу встав на ноги. Лейн дуже довго лежав на газоні, тримаючись за ногу. Вердикт рефері – пряма червона для обох грубіянів.

Додамо, що Гіллінгем і Флітвуд є прямими конкурентами у боротьбі за виживання, тому не варто дивуватися бойовому настрою представників третього дивізіону Англії.

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