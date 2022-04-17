Матч 33-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Бернли уже запомнился жуткой травмой хавбека Эшли Вествуда.

В середине первого тайма случился очень жуткий эпизод – Влашич пытался перехватить мяч у Вествуда, который после этого начал активно звать врачей.

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Оказалось, что нога Эшли неестественно вывернулась, так что врачи помогли хавбеку покинуть поле только на специальной машине. Влашич, увидев последствия инцидента, стал на колени и разрыдался, из-за чего его одноклубники начали утешать хорвата.

Добавим, что на момент перерыва Бернли вел в счете (1:0), а Максвелл Корне к тому же не реализовал пенальти в ворота Фабиански.

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