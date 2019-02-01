Бруно Алвеш продлил контракт с Пармой

Португальский защитник Бруно Алвеш, которым активно интересовался Ювентус, продлил контракт с Пармой.

"Крестоносцы" в Twitter объявили о продолжении сотрудничества с защитником команды Бруно Алвешем. Сообщается, что 37-летний португалец заключил с Пармой соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2020 года.

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В текущем сезоне Алвеш сыграл в футболке Пармы 20 матчей и забил 2 гола. Ранее итальянские СМИ сообщали, что Ювентус заинтересован в услугах опытного защитника из-за эпидемии травм у защитников в Турине.

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