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Бруно Алвеш продлил контракт с Пармой

1 февраля 20:42 40 Читати українською
Бруно Алвеш продлил контракт с Пармой
Бруно Алвеш / ФК Парма

Португальский защитник Бруно Алвеш, которым активно интересовался Ювентус, продлил контракт с Пармой.

"Крестоносцы" в Twitter объявили о продолжении сотрудничества с защитником команды Бруно Алвешем. Сообщается, что 37-летний португалец заключил с Пармой соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2020 года.

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В текущем сезоне Алвеш сыграл в футболке Пармы 20 матчей и забил 2 гола. Ранее итальянские СМИ сообщали, что Ювентус заинтересован в услугах опытного защитника из-за эпидемии травм у защитников в Турине.

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Теги
Италия Бруно Алвеш Бруно Алвеш Парма Парма
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