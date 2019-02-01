Бруно Алвеш продовжив контракт з Пармою

Португальський захисник Бруно Алвеш, яким активно цікавився Ювентус, продовжив контракт з Пармою.

"Хрестоносці" у Twitter оголосили про продовження співпраці з оборонцем команди Бруно Алвешом. Повідомляється, що 37-річний португалець уклав з Пармою угоду, яка розрахована до 30 червня 2020 року.

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У поточному сезоні Алвеш зіграв у футболці Парми 20 матчів та забив 2 голи. Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Ювентус зацікавлений у послугах досвідченого оборонця через епідемію травм у захисників в Турині.

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