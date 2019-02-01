toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Бруно Алвеш продовжив контракт з Пармою

20:42 82 Читать на русском
Бруно Алвеш продовжив контракт з Пармою
Бруно Алвеш / ФК Парма

Португальський захисник Бруно Алвеш, яким активно цікавився Ювентус, продовжив контракт з Пармою.

"Хрестоносці" у Twitter оголосили про продовження співпраці з оборонцем команди Бруно Алвешом. Повідомляється, що 37-річний португалець уклав з Пармою угоду, яка розрахована до 30 червня 2020 року.

36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії

У поточному сезоні Алвеш зіграв у футболці Парми 20 матчів та забив 2 голи. Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Ювентус зацікавлений у послугах досвідченого оборонця через епідемію травм у захисників в Турині.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019

Теги
Італія Бруно Алвеш Бруно Алвеш Парма Парма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Рух представив Кучука на посаді головного тренера
    Перша ліга — 13:232483 Рух представив Кучука на посаді головного тренера
6
хв
Уеска
22:00
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук