"Де Дзерби в Шахтере гнет свою линию. Человек идет напролом, и я не знаю, чем это закончится. Иногда можно пробить стену. А иногда можно упереться, и она отдаст назад еще больше.

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Мне просто не очень нравится поведение Де Дзерби. Нельзя так себя вести. Он должен понимать, что тренирует солидный европейский клуб. Бросаться, скакать, постоянно с кем-то ссориться – это неправильно. Должно быть какое-то достоинство в поведении", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Роберто Де Дзерби присоединился к Шахтеру летом, подписав контракт сроком на 2 года.

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