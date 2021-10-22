"Де Дзербі в Шахтарі гне свою лінію. Людина йде напролом, і я не знаю, чим це закінчиться. Іноді можна пробити стіну. А іноді можна впертися, і вона віддасть назад ще більше.

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Мені просто не дуже подобається поведінка Де Дзербі. Не можна так поводитися. Він повинен розуміти, що тренує солідний європейський клуб. Кидатися, скакати, постійно з кимось сваритися – це неправильно. Має бути якась достойність у поведінці", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі приєднався до Шахтаря влітку, підписавши контракт терміном на 2 роки.

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