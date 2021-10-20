Шахтер без малейших шансов уступил Реалу в Лиге чемпионов 2021/22. Сокрушительная реакция наших экспертов – в традиционной подборке "Футбол 24".

Для Роберто Де Дзерби это уже второе фиаско в своем дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Ничья с Интером могла породить иллюзию, что поражение от Шерифа в стартовом туре было лишь роковым стечением обстоятельств. Однако вчера Шахтер вновь предстал безвольным и безыдейным. Именно это, а не итоговый счет, больше всего возмущает футбольных экспертов.

Реал уничтожил Шахтер, забив 5 голов – фиаско менеджмента "горняков", проблема догматизма Де Дзерби и тактический крах

Вадим Скичко, один из комментаторов матча Шахтер – Реал на MEGOGO, выделил ряд причин, которые, по его мнению, привели к такому итогу.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко убежден, что Роберто Де Дзерби – главный виновник погрома, а Карло Анчелотти дал хороший урок своему младшему коллеге.

Заключение эксперта ТК Футбол Евгения Кузьменко лаконично и категорично.

Главред журнала "Футбол" Артем Франков удивлен тактическим планом "горняков" и припомнил Роберто Де Дзерби слова о яйцах. Очевидно, это заявление после матча с Монако итальянцу теперь будут вспоминать после каждого нового фиаско Шахтера.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабий с ностальгией вспоминает Луиша Каштру, который в прошлом году дважды обыграл мадридцев.

Наш скаут в Италии Алекс Великих убеждает, что такое поражение будет полезно для Роберто Де Дзерби как для молодого тренера, который еще не завершил свое становление.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

Похоже, бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко совсем не удивлен...

Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко высказал претензии к наставнику Шахтера за его поведение. Мол, Роберто Де Дзерби позволяет себе делать много громких заявлений, до сих пор не подтвердив делом свои амбиции.

Шахтер – Реал: послематчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби – претензии к судье и самоотдаче подопечных

Блогер Олег Барков приводит цифры, которые показывают несостоятельность Шахтера хоть что-то противопоставить Реалу.

Журналист и редактор онлайнов "Футбол 24" Михаил Юхименко вспомнил эпатажный стих Владимира Маяковского. Правда, немного отредактировал его.

Блогер Михаил Смоловой также перефразировал классика. Правда, за основу он взял культовую фразу Жадсона о Динамо.

Для блоггера YouTube-проекта Трендец Дмитрия Поворознюка лучшим описанием вчерашнего матча стали эмоции Роберто Де Дзерби.