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Брюгге с Соболем уничтожил Гент Яремчука – видео голов и обзор матча

18:59 20 Читати українською
Брюгге с Соболем уничтожил Гент Яремчука – видео голов и обзор матча
Брюгге –​​​​​​​ Гент / ФК Брюгге

Брюгге вдохновился успехом на Сантьяго Бернабеу и в матче 10 тура чемпионата Бельгии разгромил Гент. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии-2018/19, 10 тур

Брюгге – Гент – 4:0

Голы: Ванакен, 11, Диатта, 28, Деннис, 51, Диане, 90+2

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Брюгге в рамках 10 тура чемпионата Бельгии дома принимал Гент. Эдуард Соболь, Роман Яремчук и Игорь Пластун появились с первых минут. Уже на 11-й минуте Ханс Ванакен ударом головой открыл счет. Вскоре Диатта удвоил преимущество хозяев.

После перерыва подопечные Филиппа Клемана продолжили издевательства над гостями, и Деннис Бонвентуре, обворовав защитника Гента, мощно пробил под перекладину. Точку во встрече поставил Диане, замкнув подачу с углового.

Брюгге лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка, Гент третий с 17 пунктами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Брюгге Брюгге Гент Гент Бельгия Видеоновости Игорь Пластун Игорь Пластун Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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