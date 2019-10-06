Брюгге с Соболем уничтожил Гент Яремчука – видео голов и обзор матча

Брюгге вдохновился успехом на Сантьяго Бернабеу и в матче 10 тура чемпионата Бельгии разгромил Гент. Смотрите видео голов и обзор матча.
Чемпионат Бельгии-2018/19, 10 тур
Брюгге – Гент – 4:0
Голы: Ванакен, 11, Диатта, 28, Деннис, 51, Диане, 90+2
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча
Брюгге в рамках 10 тура чемпионата Бельгии дома принимал Гент. Эдуард Соболь, Роман Яремчук и Игорь Пластун появились с первых минут. Уже на 11-й минуте Ханс Ванакен ударом головой открыл счет. Вскоре Диатта удвоил преимущество хозяев.
После перерыва подопечные Филиппа Клемана продолжили издевательства над гостями, и Деннис Бонвентуре, обворовав защитника Гента, мощно пробил под перекладину. Точку во встрече поставил Диане, замкнув подачу с углового.
Брюгге лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка, Гент третий с 17 пунктами.