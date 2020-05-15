Брюгге хочет сбить цену на Соболя – Шахтер не идет на компромиссы

Фулбек сборной Украины Эдуард Соболь продолжит карьеру в Бельгии, но клубы пока не согласовали трансфер.

Брюгге доволен арендой Соболя из Шахтера. Бельгийский клуб имеет опцию выкупа украинца и намерен ею воспользоваться. В контракте прописана сумма в размере 4 миллионов евро.

Брюгге все же выкупит Эдуарда, но не спешит это делать, пытаясь сбить цену. Исполнительный директор клуба Венсан Маннер мечтает подписать Соболя за 3 млн, информирует Voetbalkrant.

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Шахтер твердо стоит на своем и не идет на уступки, однако источник утверждает, что стороны все же договорятся на среднюю сумму.

В нынешнем сезоне лиги Жупиле украинец провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами. Соболь прекрасно зарекомендовал себя в Бельгии, став основным левым защитником Брюгге – главного претендента на титул.

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