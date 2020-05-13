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Брюгге нужно поторопиться с трансфером Соболя – известны дедлайны

10:02 38 Читати українською
Брюгге нужно поторопиться с трансфером Соболя – известны дедлайны
Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Судьба украинского защитника Брюгге Эдуарда Соболя должна решиться до лета.

Брюгге должен определиться с полноценным трансфером Эдуарда Соболя до конца мая, чтобы избежать дополнительных выплат и договоренностей с Шахтером, сообщает Voetbalprimeur.

Брюгге выкупит Соболя у Шахтера – клубы почти завершили сделку, – журналист

По предварительной информации, сумма трансфера составляет около 4 млн евро. Сейчас Эдуард защищает цвета Брюгге, а его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Соболь провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер Брюгге Брюгге Бельгия
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