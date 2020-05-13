Брюгге нужно поторопиться с трансфером Соболя – известны дедлайны

Испания — 12 май 287
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"Люди хапалися за голову, бо вважали мене божевільним": гравець Реала, який змінив долю Агуеро, завершив з футболом у 20
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Квиз от ГлуздоГерць на Футбол 24: конкурс-разминка, а в награду – суперпризУкраина — 12 май 66
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Бейл может перейти в Ньюкасл – Реалу предлагают серьезную суммуИспания — 12 май 316
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Китайский клуб снялся с чемпионата и близок к банкротству – там играли Мораес, Пато и другие звездыМир — 12 май 214
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Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новостиИспания — 12 май 840