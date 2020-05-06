Украинцы в Бельгии получили запрет на возобновление сезона – Соболю могут оставить шанс побороться за Кубок

Национальный совет безопасности Бельгии запретил проводить соревнования профессиональных футбольных клубов до 31 июля.

Профессиональная футбольная лига Бельгии первой в Европе приняла решение об остановке сезона, однако ожидала одобрения генеральной ассамблеи. Теперь после решения Национального совета безопасности подтверждение стало лишь формальностью.

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Заседание генеральной ассамблеи запланировано на 15 мая. Скорее всего, в этот день Брюгге объявят чемпионом, тогда же определятся участники еврокубков. Новый сезон, возможно, начнется 8 августа.

В то же время председатель Лиги Питер Кроонен заявил, что организация рассматривает возможность, когда финал Кубка Бельгии все же не отменят. Поединок Брюгге против Антверпена могут сыграть первым после возобновления футбольных соревнований в начале августа, сообщает Voetbalnieuws.

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Напомним, что в чемпионате Бельгии выступают сразу пять футболистов, которых Андрей Шевченко в последний раз включал в основной и резервный списки сборной Украины. Цвета Гента защищают Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус. За Брюгге играет Эдуард Соболь, а за Кортрейк – Евгений Макаренко.