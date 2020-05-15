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Брюгге хоче збити ціну на Соболя – Шахтар не йде на компроміси

13:47 68 Читать на русском
Брюгге хоче збити ціну на Соболя – Шахтар не йде на компроміси
Едуард Соболь / Брюгге

Фулбек збірної України Едуард Соболь продовжить кар'єру в Бельгії, але клуби поки що не узгодили трансфер.

Брюгге задоволений орендою Соболя з Шахтаря. Бельгійський клуб має опцію викупу українця та налаштований нею скористатися. У контракті прописана сума в розмірі 4 мільйонів євро.

Брюгге все ж викупить Едуарда, але не поспішає це робити, намагаючись збити ціну. Виконавчий директор клубу Венсан Маннер мріє підписати Соболя за 3 млн, інформує Voetbalkrant.

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Шахтар твердо стоїть на своєму та не йде на поступки, однак джерело переконує, що сторони все ж домовляться на середню суму.

У нинішньому сезоні ліги Жупіле українець провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами. Соболь чудово зарекомендував себе в Бельгії, ставши основним лівим захисником Брюгге – головного претендента на титул.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Шахтар Шахтар Брюгге Брюгге Бельгія Трансфери Трансфери Шахтаря
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