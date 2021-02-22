Динамо должно забивать Брюгге после результативной ничьей в Киеве. Киевляне еще никогда не побеждали нынешнего лидера чемпионата Бельгии – две домашние мировые и одно поражение. На этот раз для прохода хватило бы и ничейного итога 2:2, 3:3 и так далее. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. В истории противостояния действующих чемпионов Бельгии с украинскими командами, к слову, полное равновесие: по 4 победы, 8 мировых.

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В то же время в родных стенах они уступили нашим клубам лишь раз. Интересно, что "черно-синие" только в одном случае из 5 смогли преодолеть раунд 1/16 финала второго по престижности еврокубка, тогда как динамовцы шли дальше в 4 дуэлях с 6. Случился бельгийский успех в сезоне 2014/15. Лучшим результатом для обеих команд остается попадание в четвертьфинал турнира.

Брюгге – Динамо: где смотреть матч ЛЕ

Отчетный поединок в Украине показывают сразу несколько трансляторов. Смотреть матч Брюгге – Динамо онлайн можно на Volia Football 1, где после игры стартует студия, а также на платформе oll.tv. В прямом эфире встречу будет транслировать и канал "Футбол 2". В 21:00 там же запланирована студия "Путь в Гданьск".