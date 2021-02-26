"Обидно, ведь хотелось пройти дальше. Отдали все силы, но результата не добились. Теперь задача – выиграть чемпионат и Кубок, а в новом сезоне пройти дальше в еврокубках. Меня начали хватать судороги, поэтому заменили. В целом, все нормально.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сегодня играл крайнего нападающего, поскольку из-за коронавируса выпало много игроков. Пришлось играть там. Не чужая позиция, проблем не было. Создали достаточно моментов, чтобы забить. Нужно работать над реализацией", – отметил Соболь в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что Динамо минимально обыграло Брюгге (1:0) и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Следующий соперник киевлян станет известен уже сегодня, 26 февраля, начало в 14:00.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу