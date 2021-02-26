"Прикро, адже хотілося пройти далі. Віддали всі сили, але результату не добилися. Тепер завдання – виграти чемпіонат і Кубок, а в новому сезоні пройти далі в єврокубках. Мене почали хапати судоми, тому замінили. В цілому, все нормально.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Сьогодні грав крайнього нападника, оскільки через коронавірус випало багато гравців. Довелося грати там. Не чужа позиція, проблем не було. Створили достатньо моментів, щоб забити. Потрібно працювати над реалізацією", – зазначив Соболь у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Динамо мінімально обіграло Брюгге (1:0) та вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи. Наступний суперник киян стане відомий вже сьогодні, 26 лютого, початок жеребкування о 14:00.

Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу ЛЄ – красивий гол і вдала заміна Луческу