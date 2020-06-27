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Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва

00:45 - Читати українською
Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва
Ювентус – Лечче – 4:0

В рамках поединка 28-го тура чемпионата Италии Лечче потерпел сокрушительное поражение от Ювентуса (0:4).

53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт
 
Фабио Лучони 32’
32’ Фабио Лучони
53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт

Программу 28-го тура Серии А открывал поединок на туринском Альянц Стэдиум между Ювентусом и Лечче. У обеих команд была серьёзная мотивация – хозяева в случае победы оторвались бы от Лацио на семь зачётных баллов, а гостям даже одного очка хватило бы, чтобы покинуть зону вылета. На такой важный матч главный тренер Лечче выпустил в основе украинца Евгения Шахова.

Первый тайм прошёл довольно ровно. Юве прогнозируемо держал инициативу и перестрелял соперника по ударам, но не намного - всего 9:7, причем Лечче чаще попадал в створ ворот (1:2). Реально голевых моментов на поле не возникало (в основном, команды стреляли из дистанций или со стандартов), что можно расценивать как успех гостей. Правда, карты сильно попутал Лучони, который на 31-й минуте исполнил фол последней надежды и получил прямую красную. Тем не менее, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В первом тайме Евгения Шахова можно было назвать одним из лучших футболистов Лечче. В активе украинцп было аж три передачи под удар, а из 16 его пасов точными были 13. Кроме того, Женя снял три верховых мяча (лучший результат среди партнеров), один перехват, один вынос и одну блокировку при трёх потерях мяча. На Whoscored Шахова оценивали в 6,5 баллов – это был второй после Рисполи результат.

На старте второго тайма Ювентус серьёзно прижал Лечче, создав несколько неплохих моментов. Тем не менее, туринцам не удавалось забить до 53-й минуты, пока им не помог Шахов – Евгений при попытке обыграться в касание на фланге сбросил мяч на линию штрафной точно в ноги Роналду, а Криштиану уже сбросил сферу под крученный выстрел Дибалы в правую девятку. На 62-же вопрос победителя был снят – хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Роналду. 2:0.

В дальнейшем Ювентус просто наращивал свое преимущество, заставив голкипера исполнить несколько хороших сейвов. В конце концов, это вылилось в голы Игуаина на 83-й минуте результативный удар де Лигта на 86-й. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "бьянконери" – 4:0.

Евгений Шахов, несмотря на ужасную ошибку, провёл полный матч, но во втором тайме он остался незаметным. Украинец так и не нанёс ни одного удара, уже не отдавал передач под них, никого не обыграл на дриблинге, да и по практически всем остальным показателям после перерыва у него был полный ноль – ну, и аж 8 пасов (6 точных). Можно также вспомнить один успешный отбор.

Таким образом, Ювентус набрал 67 очков и оторвался от второго места на семь пунктов. Лечче, имея в активе 25 зачётных баллов, остался на восемнадцатой позиции, но до выхода из зоны вылета команде не хватает всего одного очка.

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Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче Ювентус Ювентус Италия Ювентус - Лечче
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