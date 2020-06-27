Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва

В рамках поединка 28-го тура чемпионата Италии Лечче потерпел сокрушительное поражение от Ювентуса (0:4).

Программу 28-го тура Серии А открывал поединок на туринском Альянц Стэдиум между Ювентусом и Лечче. У обеих команд была серьёзная мотивация – хозяева в случае победы оторвались бы от Лацио на семь зачётных баллов, а гостям даже одного очка хватило бы, чтобы покинуть зону вылета. На такой важный матч главный тренер Лечче выпустил в основе украинца Евгения Шахова.

Первый тайм прошёл довольно ровно. Юве прогнозируемо держал инициативу и перестрелял соперника по ударам, но не намного - всего 9:7, причем Лечче чаще попадал в створ ворот (1:2). Реально голевых моментов на поле не возникало (в основном, команды стреляли из дистанций или со стандартов), что можно расценивать как успех гостей. Правда, карты сильно попутал Лучони, который на 31-й минуте исполнил фол последней надежды и получил прямую красную. Тем не менее, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В первом тайме Евгения Шахова можно было назвать одним из лучших футболистов Лечче. В активе украинцп было аж три передачи под удар, а из 16 его пасов точными были 13. Кроме того, Женя снял три верховых мяча (лучший результат среди партнеров), один перехват, один вынос и одну блокировку при трёх потерях мяча. На Whoscored Шахова оценивали в 6,5 баллов – это был второй после Рисполи результат.

На старте второго тайма Ювентус серьёзно прижал Лечче, создав несколько неплохих моментов. Тем не менее, туринцам не удавалось забить до 53-й минуты, пока им не помог Шахов – Евгений при попытке обыграться в касание на фланге сбросил мяч на линию штрафной точно в ноги Роналду, а Криштиану уже сбросил сферу под крученный выстрел Дибалы в правую девятку. На 62-же вопрос победителя был снят – хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Роналду. 2:0.

В дальнейшем Ювентус просто наращивал свое преимущество, заставив голкипера исполнить несколько хороших сейвов. В конце концов, это вылилось в голы Игуаина на 83-й минуте результативный удар де Лигта на 86-й. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "бьянконери" – 4:0.

Евгений Шахов, несмотря на ужасную ошибку, провёл полный матч, но во втором тайме он остался незаметным. Украинец так и не нанёс ни одного удара, уже не отдавал передач под них, никого не обыграл на дриблинге, да и по практически всем остальным показателям после перерыва у него был полный ноль – ну, и аж 8 пасов (6 точных). Можно также вспомнить один успешный отбор.

Таким образом, Ювентус набрал 67 очков и оторвался от второго места на семь пунктов. Лечче, имея в активе 25 зачётных баллов, остался на восемнадцатой позиции, но до выхода из зоны вылета команде не хватает всего одного очка.