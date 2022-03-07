Экс-форвард Динамо забил первый гол за три года, прервав сухую серию в чемпионате
Лукаш Теодорчик, выступающий за Виченцу в Серии Б, положил конец продолжительной голевой засухе.
В матче 28-го тура второго дивизиона Италии польский форвард поразил ворота Тернаны на 45-й минуте. Это первый гол бывшего нападающего Динамо в поединке чемпионата за последние три года.
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В последний раз Теодорчик отмечался еще 17 февраля 2019-го в поединке Удинезе – Кьево. Год назад Лукаш забил за Шарлеруа, но это произошло в матче Кубка Бельгии. В свое время 30-летний поляк довольно успешно выступал за киевское Динамо, забив 16 голов в 42-х матчах, после чего перешел в Андерлехт.
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Виченцы, все еще находящейся в зоне вылета (18 место, 21 очко).
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