Старший із братів Індзагі очолив "ластівок" минулого літа. Головною вимогою до Індзагі було потрапляння у зону плей-офф за вихід у Серію А. Навіть у контракті був пункт, згідно з яким тренера не можна звільнити, якщо команда перебуває у топ-8.

Буффон гратиме до 46 років – легенда продовжив контракт із Пармою

Зрештою, одіозне керівництво не зупинили такі формальності. Індзагі намагалися відправити у відставку ще на початку лютого, але тоді все затихло. Тепер Піппо офіційно став безробітним. Клуб уже оголосив про призначення Еудженіо Коріні. Наразі Брешія посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії В, претендуючи на підвищення у класі.

"Дев'ять місяців тому я прибув до Брешії. Мене попросили закріпити команду в Серії B з плей-офф мрії, від якого народилося зобов'язання не звільняти мене, якщо команда залишиться у вісімці найкращих. Між мною та містом відразу виникла любов. Мій син народився в Брешії, і ми залишимося тут на деякий час.

Екс-форвард Динамо забив перший гол за три роки, перервавши суху серію в чемпіонаті

З великою гідністю я передаю естафету тим, хто прийде після мене. Зичу їм перемог. Проте я хотів би закінчити роздумом, який матиме продовження у компетентних органах… Я вважаю абсурдним, що в такій державі, як Італія, не передбачена відповідальності за недотримання договірних зобов'язань", – прокоментував звільнення Індзагі.