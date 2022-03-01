Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон решил не вешать бутсы на гвоздь и продолжить профессиональные выступления.

Парма и 44-летний итальянец согласовали и подписали новый контракт, рассчитанный до лета 2024-го, информирует пресс-служба клуба.

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Джанлуиджи объяснил продолжение сотрудничества: "Я не чувствую необходимости заниматься другими лишними и бессмысленными вызовами. Это все еще увлекательная задача, которую я хочу сделать со всем городом, директорами клуба и владельцем. Я чувствую, что могу внести большой вклад".

Напомним, в Парму, свой родной клуб, Буффон вернулся летом и провел 23 матча в Серии В. Кроме "крестоносцев", футболист еще поиграл за Ювентус и ПСЖ.

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