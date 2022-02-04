Спрос на футболки Брентфорда вырос в 30 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщает Daily Mail.

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Все из-за прихода Эриксена, который присоединился к команде в последний день трансферного окна. Заказы на футболки поступили из 21 страны, в том числе из США, Австралии, Южной Кореи и Гренландии. Интересно, что в Дании спрос на футболки Брентфорда примерно на том же уровне, что и в Великобритании.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ и был мертвым около 5 минут. После этого футболист вынужден использовать кардиостимулятор, что и послужило причиной разрыва контракта с Интером, ведь в Италии профессиональным игрокам не разрешают использовать такие вещи.

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