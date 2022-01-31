Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца сезона 2021/22. Эриксен подписал контракт на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее датчанин успешно прошел медобследование, подтвердившее, что Кристиан может вернуться в футбол спустя 7 месяцев после жуткого инцидента на Евро-2020. Брентфорд, занимающий 14 место турнирной таблицы, стал его вторым клубом в АПЛ – ранее Эриксен успешно выступал за Тоттенхэм. Также полузащитник поиграл за Оденсе, Аякс и Интер.

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Напомним, Эриксен не выходил на поле с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ и был мертв около 5 минут. После этого футболист вынужден использовать кардиостимулятор, что и послужило причиной разрыва контракта с Интером, ведь в Италии профессиональным игрокам не разрешают использовать такие вещи.

В Англии препятствий для выхода на поле нет – спортсмены самостоятельно принимают решение о продолжении выступлений.

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