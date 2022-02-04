Попит на футболки Брентфорда виріс у 30 разів у порівнянні з минулорічними показниками, повідомляє Daily Mail.

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Все через прихід Еріксена, який приєднався до команди в останній день трансферного вікна. Замовлення на футболки надійшли з 21 країни, зокрема, з США, Австралії, Південної Кореї та Гренландії. Цікаво, що у Данії попит на футболки Брентфорда приблизно на тому ж рівні, що й у Великій Британії.

Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад і був мертвим близько 5-ти хвилин. Після цього футболіст змушений використовувати кардіостимулятор, що і стало причиною розриву контракту з Інтером, адже в Італії професіональним гравцям не дозволяють використовувати такі речі.

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