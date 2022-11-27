Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может вернуться в чемпионат Украины, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер британский журналист Антонио Манго.

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По информации источника, "пчелы" планируют отдать 18-летнего игрока в аренду в одну из украинских команд.

Напомним, Ярмолюк перешел в лагерь Брентфорда летом 2022 года из СК Днепр-1 за 1,5 млн евро. За главную команду провел один матч, дебютировав в Кубке лиги против Джиллингема – украинец вышел на 72-й минуте, однако по пенальти вылетел с командой из 1/16 финала турнира. Transfermarkt оценивает Егора в 400 тысяч евро. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2025 года.

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