Итальянский клуб отказался от Малиновского: "Работаем, чтобы в будущем позволить себе таких игроков"
Спортивный директор Болоньи Марко Ди Вайо заявил, что Руслана Малиновского в его команде зимой ждать не стоит.
Ди Вайо пообщался с Radio Nettuno Bologna Uno, рассказав о планах клуба на зимнее трансферное окно. В частности, Марко рассказал о слухах, которые отправляют Руслана Малиновского из Аталанты в Болонью.
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"Мы не можем позволить себе такого игрока, как Руслан Малиновский. Мы не потянем этот трансфер экономически. Я думаю, что он продолжит свои выступления в составе команды из еврокубковой зоны. На сегодняшний день мы можем привозить сюда неизвестных игроков, чтобы помочь им расти и развиваться. Это – наш сегмент рынка. Только если мы будем успешны сейчас в своей стратегии, в будущем сможем позволить себе таких игроков как Малиновский", – отметил Ди Вайо.
Ранее сообщалось, что главный тренер Аталанты" Джан Пьеро Гасперини больше не рассчитывает на украинца.
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