Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може повернутися у чемпіонат України, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер британський журналіст Антоніо Манго.

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За інформацією джерела, "бджоли" планують віддати 18-річного гравця в оренду в одну з українських команд.

Нагадаємо, Ярмолюк перейшов до табору Брентфорда влітку 2022 року з СК Дніпро-1 за 1,5 млн євро. За головну команду провів один матч, дебютувавши у Кубку ліги проти Джиллінгема – українець вийшов на 72-й хвилині, однак по пенальті вилетів з командою з 1/16 фіналу турніру. Transfermarkt оцінює Єгора у 400 тисяч євро. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2025 року.

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