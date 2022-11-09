Кубок лиги, 1/16 финала

Борнмут – Эвертон – 4:1

Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтои, 82 – Грей, 67

Брентфорд – Джиллингем – 1:1 (по пен. 5:6)

Голы: Тоуни, 3 – Мандрон, 75

Виталий Миколенко впервые в сезоне не попал в заявку Эвертона. На позиции левого защитника вышел португалец Рубен Винагре. В дуэли представителей АПЛ (Борнмут занимает 17 место) взяли верх "вишни", которые отгрузили "ирискам" 4 гола. Эвертон ответил только одним и вылетел из Кубка лиги.

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Егор Ярмолюк дебютировал за Брентфорд в официальном матче. 18-летний украинский полузащитник вышел на 72-й минуте поединка с Джиллингемом, играющим во Второй лиге Англии (четвертый по силе дивизион страны).

The day has finally come!



Yehor Yarmolyuk makes his Brentford debut v Gillingham



Gillingham have just equalised



15’ to play!



1-1 pic.twitter.com/hbrBUW6yDz — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 8, 2022

Сразу после выхода Ярмолюка Джиллингем сравнял счет. 1:1 – игра перешла в серию пенальти, в которой лучше били гости. Единственный промах в пассиве Миккеля Дамсгора, который в составе сборной Дании отправится на ЧМ-2022. Датчанин попал в каркас ворот. Ярмолюк пенальти не бил.

Также в следующую стадию вышли Чарльтон, Лестер, Бернли, Линкольн и Милтон Кинз Донз. Остальные поединки 1/16 финала сыграют в среду.