Мерсисайдский клуб официально подтвердил сокращение штрафа с 10 очков до 6.

Моуринью рассчитывает стать кабинетным чемпионом АПЛ: "Если Ман Сити поймают на нарушении финансового фэйр-плей, то..."

17 ноября АПЛ наказала Эвертон за серьезные нарушения финансового фэйр-плей. "Ириски" за 3 года имели убытки в размере 304 миллионов фунтов при разрешенном "потолке" в 105 миллионов. Клуб пошел на сотрудничество со следствием и предоставил все необходимые документы, надеясь избежать очковых санкций. но первый вердикт оказался очень жестким.

После удачной апелляции команда Виталия Миколенко "набирает" 4 очка и выскакивает на 15-ю строчку АПЛ. Отрыв от зоны вылета увеличился до 5 пунктов. Напомним, под следствием находятся еще несколько клубов АПЛ, в частности, Ман Сити.

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