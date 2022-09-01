Брейтуэйт будет очень мало пребывать без клуба после разрыва контракта с Барселоной – его следующей командой станет Эспаньол, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Барселона официально попрощалась с нападающим

По его информации, датский форвард уже подписал контракт на 3 года с "канарейками". Интересно, что Мартину не придется уезжать за пределы Барселоны.

Добавим, что Мартин выступал за Барселону с 2020 года, успел сыграть 58 матчей и отличиться 10 голами и 5 ассистами.

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