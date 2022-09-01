Брейтвейт оперативно знайшов новий клуб
20:38 - Читать на русском
Вже екс-форвард Барселони Мартін Брейтвейт досить швидко визначився, де продовжить кар'єру.
Брейтвейт дуже мало перебуватиме без клубу після розриву контракту з Барселоною – його наступною командою стане Еспаньйол, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Барселона офіційно попрощалась з нападником
За його інформацією, данський форвард вже підписав контракт на 3 роки з "канарками". Цікаво, що Мартіну не доведеться виїжджати за межі Барселони.
Додамо, що Мартін виступав за Барселону з 2020 року, встиг зіграти 58 матчів і відзначитись 10 голами та 5 асистами.
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