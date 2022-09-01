Барселона на своем официальном сайте сообщила о разрыве контракта с Мартином Брейтвейтом.

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Его соглашение, которое было рассчитано до 2024 года, теперь аннулировано, а нападающий стал свободным агентом. Сообщалось, что Барселона выплатит ему 2,5 млн евро компенсации. Это позволит каталонцам существенно сэкономить, ведь Брейтуэйт за оставшиеся 2 года контракта должен заработать около 6 млн евро. Датчанина пытались выгнать из клуба на протяжении всего лета, не взяв в турне в США и забрав его игровой номер, но игрок сопротивлялся уходу.

Мартин выступал за Барселону с 2020 года, успел сыграть 58 матчей и отличиться 10 голами и 5 ассистами.

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