Бразильський Бател, який грає у третьому дивізіоні штату Парана, зробив надзвичайно потужний жест на підтримку тимчасово окупованого Маріуполя та України.

Команда з-за океану опублікувала у своєму Інстаграм величезний колаж, у якому чітко пояснила причини відповідного рішення. Богдан Бутко вже подякував за круту ініціативу.

Екс-голкіпер Шахтаря і Маріуполя живе у таборі для біженців – востаннє грав ще перед війною, але мріє знайти новий клуб

"Маріуполь став містом України, яке найбільше бомбардували. 90% його вже не існує: школи, театри, кінотеатри та футбольна команда, яка найбільше представляла суспільство.

19 березня 2022 року Маріуполь мав зіграти з Колосом на домашньому стадіоні імені Володимира Бойка за 57,3 км від кордону з Росією. Але той матч так і не було проведено. Його стадіон перетворився на руїни, команда припинила своє існування. Без жодних прогнозів щодо повернення на поле.

Ось уже рік, як Маріуполь не з'являється ні на полі, ні за його межами. Бразилія завжди приймала тисячі українських іммігрантів. Український футбол завжди приймав великі бразильські таланти.

Гуарапуава, місто в районі Прудентополіса, штат Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці. Вона дбатиме про ФК Маріуполь, допоки команда не зможе повернутися на батьківщину.

Бател візьме назву та кольори клубу Маріуполя і подбає про команду, поки та не зможе повернутися додому. Маріуполь – символ стійкості українського народу та нації. Збережімо традиції та пристрасть до футболу. Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу", – йдеться у заяві.

"Яка ти українка, якщо говориш російською?": дівчина гравця Шахтаря рознесла попів біля Лаври і втратила все у Маріуполі