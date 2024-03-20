Руководство Атлетико Минейро уволило Сколари перед финалом Лиги Минейро – чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Сколари занимал свою должность с июня прошлого года. За это время команда провела под его руководством 41 матч, в которых добыла 19 побед и потерпела 12 поражений. Именитого специалиста заменит Лукас Гонсалвес, который работал помощником Сколари. В финале Лиги Минейро Атлетико предстоит встретиться с Крузейро. Матч будет сыгран 30 марта.

Напомним, что Сколари приводил сборную Бразилии к победе на ЧМ-2002. Он тренировал Челси, сборную Португалии, а также ряд бразильских и ближневосточных клубов.

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