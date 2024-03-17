Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не поможет своей команде в следующих спаррингах.

Месси не сыграет за сборную Аргентины в товарищеских матчах против Сальвадора (23 марта) и Коста-Рики (26 марта), сообщает TyC Sports. Капитан восстанавливается после мышечной травмы.

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Лионель вместе с представителями сборной еще ведет переговоры, нужно ли ему приезжать в расположение, но спарринги он точно пропустит.

Напомним, что Месси не сыграл в двух предыдущих матчах МЛС за Интер Майами, однако вывел свою команду в следующий раунд Кубка чемпионов КОНКАКАФ, забив два гола в ворота Нэшвилла.

36-летний Лео продолжает выступать за сборную после триумфа на ЧМ-2022. Летом Аргентина примет участие в юбилейном Копа Америка.