Керівництво Атлетіко Мінейро звільнило Сколарі перед фіналом Ліги Мінейро – чемпіонату бразильського штату Мінас-Жерайс. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Мессі пропустить березневі матчі збірної Аргентини

Сколарі обіймав свою посаду з червня минулого року. За цей час команда провела під його керівництвом 41 матч, у яких здобула 19 перемог і зазнала 12 поразок. Іменитого фахівця замінить Лукас Гонсалвес, який працював помічником Сколарі. У фіналі Ліги Мінейро Атлетіко зустрінеться з Крузейро. Матч буде зіграно 30 березня.

Нагадаємо, що Сколарі приводив збірну Бразилії до перемоги на ЧС-2002. Він тренував Челсі, збірну Португалії, а також низку бразильських і близькосхідних клубів.

Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи"