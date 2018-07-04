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Бразильский футбольный чиновник сравнил Кейна с деревом

10:47 104 Читати українською
Бразильский футбольный чиновник сравнил Кейна с деревом
Харри Кейн / Фото: FIFA

Координатор женского футбола Бразильской футбольной конфедерации Марко Аурелио Кунья поделился мыслями относительно форварда сборной Англии Харри Кейна.

"Кейн похож на дерево. Он может мастерски реализовать пенальти. Постоянно стоит в штрафной и лупит головой.

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Во втором дивизионе чемпионата Бразилии полно таких игроков. Не понимаю, почему все так много говорят о нем", – сказал Кунья в эфире Sport TV.

Напомним, Кейн вместе со сборной Англии победил Колумбию по пенальти и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018.

Кейн: Для Англии довольно необычно достигать успеха на чемпионате мира

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