Бразильський футбольний чиновник порівняв Кейна з деревом

ЧС 2018 — 10:57 118
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Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 19-го дня ЧС-2018: пристрасні колумбійки, веселі шведи та брутальні англійці
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Реал та ПСЖ погодили трансфер Мбаппе за 272 млн євро, – ЗМІІспанія — 09:53 3172
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ЧС-2018 Колумбія – Англія: команда Саутгейта драматично виходить в 1/4, або Коли Харрі зустрів ЄрріЧС 2018 — 01:06 4450
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ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналуЧС 2018 — 00:05 4958
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"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українцяІспанія — 3 лип 11892
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