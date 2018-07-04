Бразильський футбольний чиновник порівняв Кейна з деревом

Координатор жіночого футболу Бразильської футбольної конфедерації Марко Ауреліо Кунья поділився думками щодо форварда збірної Англії Харрі Кейна.

"Кейн схожий на дерево. Він може майстерно реалізувати пенальті. постійно стоїть в штрафному майданчику і лупить головою.

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У другому дивізіоні чемпіонату Бразилії повно таких гравців. Не розумію, чому всі так багато говорять про нього", – сказав Кунья в ефірі Sport TV.

Нагадаємо, Харрі Кейн разом зі збірною Англії перемогли Колумбію по пенальті та вийшли до чвертьфіналу ЧС-2018.

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